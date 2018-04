Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La Warner Bros. ha diffuso in rete il primo trailer italiano di(Crazy Rich Asians), adattamento del romanzo di Kevin Kwan.

Diretto da Jon M. Chu e basato su uno script di Peter Chiarelli (The Proposal) e Adele Lim (la serie tv di Arma Letale), il film è incentrato sulle vite di alcune abbienti famiglie cinesi che vivono a Singapore.

Kevin Kwan, autore del romanzo, è coinvolto come produttore esecutivo con Robert Friedland, mentre Courtenay Valenti e Jon Gonda supervisioneranno il progetto per la Warner Bros.

Il film arriverà nelle sale americane il17 agosto. Del cast fanno parte Constance Wu, Henry Golding, Gemma Chan, Awkwafina (Ocean’s 8) e Michelle Yeoh (Star Trek: Discovery).

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Mentre qui di seguito trovate il poster e la sinossi ufficiale:

La newyorkese Rachel Chu accompagna il fidanzato di lunga data Nick Young al matrimonio del suo migliore amico a Singapore. Rachel è emozionata perché visiterà l’Asia per la prima volta ma è anche molto nervosa perché incontrerà la famiglia di Nick. Diventa subito chiaro, però, che Nick le ha omesso qualche piccolo dettaglio sulla sua vita e Rachel scoprirà ben presto che non solo Nick è il discendente di una delle famiglie più importanti del paese, ma è anche uno degli scapoli più ambiti. Accanto a Nick, la ragazza diventerà facilmente bersaglio delle gelosissime ragazze del posto e ancor peggio della madre stessa di Nick che non approva la scelta del figlio. È vero, i soldi non possono comprare l’amore, ma possono senz’altro complicarlo.