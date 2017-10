Nerdwriter ha voluto dedicate un nuovo ed interessante video saggio a, regista americano che ha di recente fatto il suo debutto su Netflix con la serie

Tra i suoi più grandi lavori ricordiamo comunque titoli come Se7en, The Social Network, L’Amore Bugiardo – Gone Girl, Zodiac, Fight Club e The Game – Nessuna Regola.

Potete vedere il video, intitolato “How David Fincher Hijacks Your Eyes“, nella parte superiore della pagina.