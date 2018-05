Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La promozione dinon potrebbe essere più variegata e bizzarra di così. Dopo essere apparso a Ballando con le Stelle (Italia) insieme al suo collega Josh Brolin,, star del film, ha fatto un’ospitata a sorpresa in uno show sudcoreano chiamato “King of Masked Singer” in cui i concorrenti cantano una qualsiasi canzone ma mascherati da qualcosa.

Ryan, in maniera molto sobria, si è presentato sul palco intonando “Tomorrow” dal musical Annie travestito da…unicorno!

Potete vedere il video dell’esibizione nella parte superiore della pagina ed un altro video qua sotto:

He is singing one of Admin’s favorite song!! Who might this be??? TAKE A GUESS!! #KOCOWA #The_King_of_Mask_Singer #MBC #복면가왕 pic.twitter.com/uusko2E30W

— KOCOWA OFFICIAL (@kocowa_official) 14 maggio 2018