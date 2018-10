La Annapurna ha diffuso in rete il primo trailer di, il nuovo thriller diretto da(The Invitation, Girlfight) e scritto da Phil Hay e Matt Manfredi con protagonista

Ambientato a Los Angeles, il film segue le vicende della detective Erin Bell, che da giovane venne messa sotto copertura per indagare su una gang nel deserto californiano, portando a un tragico epilogo. Quando il leader della gang si rifà vivo tempo dopo, Erin dovrà tornare sul caso lasciato in sospeso anni prima, affrontando molti demoni del passato che pensava di aver definitivamente sepolto.

Del cast fanno parte anche Bradley Whitford (Get Out), Tatiana Maslany (Orphan Black), Sebastian Stan (Avengers: Infinity War), Toby Kebbell, Scoot McNairy (Halt and Catch Fire) e Beau Knapp (The Nice Guys).

Il film arriverà nei cinema di New York e Los Angeles il 25 dicembre, per poi arrivare anche nelle altre sale del Paese a gennaio.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster: