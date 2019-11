“Io sarò sempre qui”, così si sono salutati, nel 1982, Elliott (Henry Thomas) e il piccolo alieno in, l’immortale capolavoro diretto da Steven Spielberg.

Ora, dopo trentasette anni, i due si rincontrano nel promo che questo giovedì debutterà su SyFy, sulla NBC e sul sito di Comcast Xfinity.

Lo spot, dal titolo A Holiday Reunion, è un vero e proprio corto che ha una durata di poco superiore ai quattro minuti. Ci mostra E.T. che torna sulla Terra per rivedere il suo vecchio amico Elliott che, nel mentre, ha messo su famiglia e ha due figli che, fra l’altro, ricordano in maniera impressionante il giovane Henry Thomas e Drew Barrymore che, nella pellicola di Spielberg, interpretava sua sorella Gertie.

La versione da due minuti trasmessa dalla NBC durante la diretta della tradizionale parata del Giorno del Ringraziamento di Macy’s verrà anche proposta nei cinema durante il fine settimana di festa. SyFy proporrà la versione giovedì sera, in aggiunta a una versione da 30 secondi che sarà possibile vedere sul prime time della NBC durante la trasmissione della NFL, ma anche nei break pubblicitari delle partite della NFL sulla CBS e sulla Fox.

Ed è proprio la versione da due minuti che è disponibile, in italiano, sui canali ufficiali di Sky (passata appunto nelle mani della Comcast).

Henry Thomas ha dichiarato a proposito dell’operazione:

Il pubblico vedrà tutto quello che sarebbe stato possibile vedere in un seguito senza quei pezzi disordinati che potrebbero distruggere la bellezza dell’originale e il posto speciale che occupa nel cuore delle persone.

Steven Spielberg ha risposto positivamente all’idea di questa reunion nel momento in cui l’agenzia della Comcast, la Goodby Silverstein & Partners, gli ha descritto il concept alla base della campagna per il servizio online, ovvero quello della “connessione” (che va chiaramente intesa più in senso emozionale che informatico).

Lo spot è stato diretto da Lance Acord, direttore della fotografia in film come Lost in Translation e Adaptation responsabile di alcuni acclamati spot come The Force, realizzato per la Volkswagen, e Misunderstood per Apple.

Potete ammirare A Holiday Reunion nella parte superiore di questa pagina e scoprire fra l’altro che, nonostante l’acqua passata sotto al ponte, Elliott sembra ancora amare Dungeons & Dragons.

Qua sotto potete ammirare la versione italiana: