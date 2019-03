arriverà in Blu-ray, 4K Ultra HD e Dvd a partire dal 14 marzo.

Grazie alla Warner Bros. Pictures vi proponiamo, in anteprima esclusiva, una scena eliminata estratta dagli extra che potete trovare nella parte superiore della pagina.

Il passaggio è ambientato sui tetti di Parigi e ha, come protagonisti, Credence (Ezra Miller) e Nagini (Claudia Kim).

Nei giorni scorsi abbiamo inoltre ricevuto una copia dell’edizione Digibook del Blu-ray di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald che abbiamo esaminato tramite una serie di IGStories che potete raggiungere cliccando l’immagine più in basso.

Ecco anche tutti i dettagli delle varie edizioni disponibili in commercio.

WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA PRESENTA

DAI CREATORI DI HARRY POTTER

LA MAGIA CONTINUA CON

ANIMALI FANTASTICI:

I CRIMINI DI GRINDELWALD

IN DVD, BLU-RAY E PER LA PRIMA VOLTA CON DOLBY

ATMOS ® IN ITALIANO IN 4K UHD DAL 14 MARZO

Torna anche tu a Hogwarts con Animali Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, la seconda delle cinque nuove avventure ambientate nel Wizarding World™ creato da J.K. Rowling. Rivivi le grandi emozioni di questo film in DVD, Blu-rayTM e 4k UHD dal 14 Marzo. Sono disponibili anche la preziosa edizione Digibook a 2 dischi (Blu-rayTM e DVD) con cover lenticolare da vedere e sfogliare e la Steelbook Blu-rayTM con magnete lenticolare rimovibile.

Il film presenta un cast corale guidato da Johnny Depp (la serie Pirati dei Caraibi, Sweeny Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street), Eddie Redmayne (La teoria del tutto, Les Misérable), Jude Law (i film di Sherlock Holmes, Ritorno a Cold Mountain) Katherine Waterston (Vizio di forma, Alien: Covenant), Dan Fogler (la serie The Walking Dead), Alison Sudol (Transparent per la TV), Ezra Miller (Noi siamo infinito, … E ora parliamo di Kevin), Zoë Kravitz (Dope, Mad Max: Fury Road), Callum Turner (Guerra & Pace, Green Room), Claudia Kim (Avengers: Age of Ultron, La torre nera), William Nadylam (L’affare SK1, Kirikù e la strega Karaba), Kevin Guthrie (Sunshine on Leith), Carmen Ejogo (Selma, It Comes at Night), Poppy Corby-Tuech (Harlots per la TV).

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald è diretto da David Yates, tratto da una sceneggiatura di J.K. Rowling. Il film è prodotto da David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves e Lionel Wigram. Tim Lewis, Neil Blair, Rick Senat e Danny Cohen sono i produttori esecutivi.

l film riunisce la squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte del primo film Animali fantastici, che comprende: il direttore della fotografia premio Oscar® Philippe Rousselot (In mezzo scorre il fiume); lo sceneggiatore tre volte premio Oscar® Stuart Craig (Il paziente inglese, Le relazioni pericolose, Gandhi, i film di Harry Potter); la costumista quattro volte premiata con l’Oscar® Colleen Atwood (Chicago, Memorie di una geisha, Alice in Wonderland, Animali fantastici e dove trovarli) e il veterano collaboratore di Yates, il montatore Mark Day (gli ultimi quattro film di Harry Potter). Le musiche sono opera del compositore candidato a otto premi Oscar® James Newton Howard (Defiance – i giorni del coraggio, Michael Clayton, i film di Hunger Games).

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald sarà il primo film in home video con traccia audio italiana in Dolby Atmos®, remixata specificatamente per l’home theater in modo da veicolare il suono in ogni punto dell’ambiente, anche in alto. Per usufruire della tecnologia Dolby Atmos® a casa, sono necessari un ricevitore AV compatibile con Dolby Atmos ed ulteriori speaker, o una soundbar compatibile con Dolby Atmos. Le tracce audio in Dolby Atmos sono compatibili con impianti audio e tecnologie home entertainment tradizionali. Il Dolby VisionTM HDR del disco in 4K UHD di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald espande nettamente la gamma di colori e di contrasti disponibili ed ottimizza l’immagine per ogni schermo, fotogramma per fotogramma

SINOSSI

Alla fine del primo film, il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald (Johnny Depp) viene catturato dal MACUSA (Il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America), con l’aiuto di Newt Scamander (Eddie Redmayne). Tuttavia, come aveva minacciato di fare, Grindelwald riesce a fuggire dalla detenzione e inizia a radunare i suoi seguaci, la maggior parte dei quali sono ignari delle sue vere intenzioni: riunire dei maghi purosangue per governare su tutti gli esseri non-magici.

Nel tentativo di contrastare i piani di Grindelwald, Albus Silente (Jude Law) recluta il suo ex studente Newt Scamander, che accetta di aiutarlo, inconsapevole dei pericoli che si sarebbero prospettati. Si creano divisioni, l’amore e la lealtà vengono messi a dura prova anche tra gli amici più stretti e in famiglia, in un mondo magico sempre più diviso.

WIZARDING WORLD

Più di due decenni fa, un giovane Harry Potter venne catapultato nel binario 9¾ della stazione di King’s Cross, e i lettori di tutto il mondo furono trascinati con lui in un magico universo, creato da J.K. Rowling. Negli anni seguenti i sette bestseller di Harry Potter hanno ispirato otto film, uno spettacolo teatrale di successo e, più recentemente, l’inizio della serie di successo di cinque film legati agli Animali Fantastici. Spettatori di ogni età sono stati affascinati da queste straordinarie avventure, ambientate in un sempre più ampio universo condiviso, ispirato dalla visione di J.K. Rowling.

il Wizarding World invita la crescente community di fan sparsi in tutto il mondo e le generazioni che verranno a esplorare questo magico universo scoprendone il passato, il presente e il futuro.

Il marchio Wizarding World è anche un segno riconoscibile di qualità e autenticità per i fan.

4K ULTRA HD

Durata: 133 minuti ca

Video: 2160p Ultra High Definition 16×9 2.39:1

Lingue: Dolby Atmos TrueHD: Italiano, Inglese, Tedesco, Francese. Dolby

Digital: Tedesco 2.0.

Sottotitoli: Francese, Olandese. Non Udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

BLU-RAY

Durata: 133 minuti ca

Video: 1080p High Definition 16×9 2.39:1

Lingue: DTS-HD Master Audio: Italiano 5.1. Dolby Digital: Inglese 5.1, Spagnolo 5.1,

Slovacco 5.1, Russo 5.1, Ceco 5.1. Dolby Atmos-TrueHD: Inglese.

Sottotitoli: Danese, Estone, Finlandese, Greco, Islandese, Lettone, Lituano, Norvegese,

Russo, Svedese, Spagnolo, Slovacco, Ceco. Non Udenti: Italiano, Inglese.

Contenuti speciali:

Esplora il magico mondo creato da J.K. Rowling e portato in vita sul grande schermo da straordinari talenti e scopri quali attori erano fan della saga prima di diventare maghi della saga. Inoltre, scopri i sorprendenti segreti che si celano dietro i momenti più importanti del film.

Scene Eliminate

DVD

Durata: 128 minuti ca

Lingue: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Francese 5.1, Tedesco 5.1.

Sottotitoli: Francese, Olandese. Non Udenti: Italiano, Inglese, Tedesco.

Contenuti speciali:

Le Ministère des Affaires Magiques: The French Ministry