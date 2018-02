Sarà disponibile dal 21 febbraio in Blu-ray e DVD grazie alla Universal Pictures Home Entertainment Italia, adattamento cinematografico dell’omonimo best-seller di

Il film, diretto da Tomas Alfredson (Lasciami Entrare, La Talpa) ha per protagonista Michael Fassbender oltre a Rebecca Ferguson, J.K. Simmons, Chloë Sevigny, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer, James D’Arcy e Toby Jones è uscito nelle nostre sale lo scorso 12 ottobre.

Grazie alla divisione home video nazionale della major vi possiamo mostrare un assaggio in esclusiva dagli extra home video.

Lo trovate nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale:

Investigando sulla scomparsa di una donna, avvenuta subito dopo la prima neve d’inverno, il detective (Fassbender) a capo di una squadra speciale anticrimine teme che sia tornato a colpire un inafferrabile serial killer. Grazie all’aiuto di una brillante poliziotta appena trasferita (Ferguson), il detective si trova a riaprire casi irrisolti vecchi di decenni nella speranza di trovare indizi che li colleghino al nuovo efferato delitto e sconfiggere così una mente diabolica oltre ogni immaginazione prima della prossima nevicata.

L’uomo di neve è prodotto da Tim Bevan ed Eric Fellner di Working Title (La Teoria del Tutto – The Theory of Everything, Les Misérables), al fianco di Robyn Slovo (La Talpa – Tinker Tailor Soldier Spy) e Piodor Gustafsson (Millennium – Uomini che odiano le donne – The Girl with the Dragon Tattoo).