Il 10 aprile siamo volati a Londra per incontrare il cast di Rampage: Furia Animale. Ecco il nostro resoconto video dal red carpet di ieri sera con le interviste a cast, regista e produttore a cui ha partecipato il nostro Andrea Bedeschi! Abbiamo approfittato dell'occasione per chiedere ai presenti qualcosa sui progetti futuri...

Si è tenuta ieri a Londra la premiere europea di, il film diretto dae interpretato da, Marley Shelton, Jack Quaid e Jake Lacy in uscita oggi nei cinema italiani.

Noi di BadTaste abbiamo preso parte tanto al “tappeto rosso” quanto al junket, dove abbiamo potuto videointervistare sia il regista, che Dwayne Johnson, Naomie Harris, Jeffrey Dean Morgan e Malin Akerman. Nelle prossime ore vi proporremo le nostre chiacchierate fatte con i talent.

Nel mentre, nella parte superiore di questa pagina, trovate gli highlight dal red carpet dove, con le star, si è discusso principalmente di futuro professionale. Con il produttore Beau Flynn nello specifico, abbiamo parlato dei prossimi progetti che lo vedono al lavoro insieme a Dwayne Johnson, ovvero Skyscraper e Red Notice (recentemente acquisito dalla Universal e dalla Legendary).

Nel cast anche Joe Manganiello, Malin Akerman, Marley Shelton, Jack Quaid e Jake Lacy.

La star internazionale Dwayne Johnson è protagonista del film d’azione ed avventura “Rampage”, diretto da Brad Peyton.

Il primatologo Davis Okoye (Johnson) è un uomo schivo. Condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente di cui si occupa dalla nascita. Un esperimento genetico scorretto e dai risultati catastrofici trasforma la gentile scimmia in un’enorme creatura furiosa. A peggiorare le cose, ben presto si scopre che altri animali sono stati modificati nello stesso modo. Mentre questi nuovi predatori alfa devastano il Nord America, distruggendo ogni cosa che incontrano lungo il loro cammino, Okoye si allea con uno screditato ingegnere genetico per creare un antidoto, facendosi strada attraverso un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per impedire una catastrofe globale ma per salvare lo spaventoso primate che una volta era suo amico.