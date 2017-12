Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

È disponibile nelle sale di tutta Italia, il terzo e ultimo capitolo della saga di Smetto Quando Voglio.

In occasione dell’uscita al cinema, abbiamo incontrato il regista Sydney Sibilia e tre dei protagonisti: Neri Marcorè, Edoardo Leo e Luigi Lo Cascio. L’intervista a Sibilia la trovate qui sopra, mentre l’intervista ai tre attori è disponibile direttamente qui sotto, subito dopo la sinossi ufficiale. Diteci cosa ne pensate nei commenti!