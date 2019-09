Netflix ha diffuso in rete il primo trailer italiano di, thriller diretto da(L’Uomo senza Sonno) con protagonisti Sam Worthington (Avatar) e(American Horror Story)

Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dall’11 ottobre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale:

Ray Monroe (Sam Worthington) e sua moglie Joanne (Lily Rabe) portano di corsa la figlia al pronto soccorso di un vicino ospedale dopo una caduta improvvisa. Quando la moglie e la figlia vengono allontanate per poter eseguire degli esami, scompaiono nel nulla assieme a tutte le prove della loro presenza in ospedale. La preoccupazione di Ray si trasforma in una corsa disperata per ritrovare la sua famiglia e scoprire cosa è successo.