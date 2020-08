Il canale ufficiale diospitato da YouTube ha pubblicato, qualche giorno fa, un interessante video.

Nel filmato, che trovate nella parte superiore della pagina, potete vedere la scena della battaglia finale fra i quattro Ghostbusters e “Gozer il Gozeriano, Gozer il Distruggitore, Molvus! Gildroar! Il Viaggiatore”, quella in cui Venkman and co sono costretti a fare quello che mai e poi mai avrebbero dovuto fare, ovvero incrociare i flussi.

Avete presente, no?

Egon: Ho un’idea radicale: il processo reversibile, noi possiamo invertire il flusso di particelle. Ray: Come? Egon: Incrociando i flussi. Peter: Scusami Egon, non dicesti che incrociare i flussi era male? Ray: Non c’è che incrociare i flussi… Peter: Metti a rischio le nostre vite e quella della nostra cliente: cara signora che ci ha pagato in anticipo prima di diventare cane? Egon: Non necessariamente. Decisamente c’è una lievissima probabilità di sopravvivere. Peter: Come mi piace questo piano! E mi eccita farne parte! Facciamolo! Winston: Oh, magnifico! Chiederò una riduzione di stipendio!

A metà giugno, Josh Gad ci ha proposto la reunion virtuale di Ghostbusters che ha riunito talent del film (e non solo) come Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Annie Potts, Ivan Reitman, suo figlio Jason Reitman (che sta montando Ghostbusters Legacy, in uscita nel 2021), Kumail Nanjiani, Jennifer Runyon, Timothy Carhart, Michael Ensign, Steven Tash e… Ray Parker Jr, autore dell’iconica colonna sonora!

Se ve lo siete perso, potete trovare la registrazione in questo articolo.

Quanto al nuovo capitolo del franchise, Ghostbusters: Legacy, dovrebbe arrivare nelle sale il 5 marzo 2021 prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Questa la sinossi:

Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan.

Il film è prodotto dalla Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City. A scrivere il progetto insieme a Reitman anche Gil Kenan.

A più di trent’anni dall’uscita nelle sale dell’iconico Ghostbusters, il cast originale, composto da Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts, sarà di nuovo insieme per ridar vita a una delle saghe cinematografiche più amate della storia.

Tra i protagonisti anche Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Paul Rudd.