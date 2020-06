Come annunciato, ecco la reunion del cast diorganizzata daper la sua serie Reunited Apart a scopo benefico con l’obiettivo di raccogliere fondi per Equal Justice Initiative.

I membri del cast “riuniti” sono nientemeno che Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Annie Potts, Ivan Reitman, suo figlio Jason Reitman (che sta montando Ghostbusters Legacy, in uscita nel 2021), Kumail Nanjiani, Jennifer Runyon, Timothy Carhart, Michael Ensign, Steven Tash e… Ray Parker Jr, autore dell’iconica colonna sonora!

A proposito del rinvio al 2021 di Ghostbusters Legacy, Reitman ha spiegato:

Tutto quello che posso dire è che abbiamo molto più tempo a disposizione per perfezionare il film. Non mi è mai capitata un’opportunità simile e ne sto approfittando, sto valorizzando al massimo questa possibilità.

La reunion del cast di Ghostbusters è stata diretta da James Merryman, prodotta da Meghan Monaco, prodotta a livello esecutivo da Taylor Stuewe e montata da Will Newell & Alex Stuewe.

Ricordiamo che Ghostbusters: Legacy si pone come vero e proprio seguito dei primi due capitoli e non terrà in considerazione i fatti del discusso reboot al femminile diretto da Paul Feig uscito nei cinema nel 2016.

Questa la sinossi:

Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan.

