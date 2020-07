Ci sono molte voci di corridoio che mi vedrebbero legato alla Marvel. Vorrei tanto lavorare con quelle persone, l’ho fatto capire in tutti i modi al mondo intero. Non ho dato io il via a queste voci, ma ho lavorato anni fa con Louis Esposito (produttore esecutivo e co-presidente dei Marvel Studios), quando ancora lavorava come secondo assistente alla regia per Cotton Club. […] Quello che fa la Marvel è veramente fantastico, vorrei tanto partecipare a qualcosa, ad un progetto che sia duraturo con loro. […] Penso che il mondo della Marvel sarebbe il prossimo naturale passo per me. Così poi potrei tornare a interpretare personaggi che penso abbiano cambiato il mondo con le loro azioni, a prescindere dal colore della loro pelle.

In una recente intervista con Entertainment Tonight – che dopo l’iconico ruolo di Gustavo Fring inha continuato la sua tradizione di carismatico antagonista come Moff Gideon in– ha risposto alle voci di corridoio che legano il suo nome a un “importante” ruolo nell’UCM, alludendo ad una possibile collaborazione coi, dichiarandosi più che interessato tanto da sperare in qualcosa di duraturo:

Cosa ne pensate? Vi farebbe piacere vedere Giancarlo Esposito nell’universo dei Marvel Studios? Quale personaggio potrebbe interpretare secondo voi? Fatecelo sapere qui nei commenti!

Fonte: ET