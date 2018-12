Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nella parte superiore della pagina potete trovare il trailer itaiano di, il nuovo film dicon Viggo Mortensen e Mahershala Ali nei nostri cinema dal 31 gennaio.

A seguire la sinossi:

Dopo aver trionfato al Toronto International Film Festival, aggiudicandosi l’ambitissimo People’s Choice Award, e concorrere per 5 Golden Globe Awards 2019, arriva anche nelle sale italiane Green Book, film diretto e co-scritto da Peter Farrelly, conosciuto insieme a suo fratello Bobby per commedie di grandissimo successo, come Tutti pazzi per Mary e Lo spaccacuori, qui alle prese con un’opera dai toni più intimi e riflessivi.

I pluripremiati attori Mahershala Ali (vincitore del Premio Oscar® per Moonlight) e Viggo Mortensen (nominato agli Oscar® come Miglior Attore nel 2008 per La promessa dell’assassino e nel 2017 per Captain Fantastic) sono i protagonisti di questa avvincente storia, che racconta l’amicizia tra un buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano nell’America negli anni sessanta. Il film, ispirato alla storia vera di Tony Lip, padre dello sceneggiatore Nick Vallelonga, sarà distribuito in Italia a partire dal 31 gennaio 2019 da Eagle Pictures e Leone Film Group.