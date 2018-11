Mentre il destino cinematografico deiè ancora avvolto nell’incertezza, quello al di fuori del grande schermo, specie nei parchi della major, pare decisamente avere dei contorni più definiti.

Inside The Magic ha pubblicato un video registrato durante la IAAPA 2018 in cui Bob Chapek, Chairman of Parks, Experiences and Consumer Products della The Walt Disney Company, introduce un video relativo ai “lavori in corso” per la nuova ride dedicata appunto a Guardians of The Galaxy in arrivo nel 2021 a Walt Disney World’s Epcot. Stando alle parole del dirigente si tratterà di un’attrazione fortemente improntata allo “storytelling” in cui ogni veicolo seguirà una “trama differente” per ogni veicolo.

Potete vederlo nella parte superiore di questa pagina (con i sottotitoli automatici di YouTube).