La sceneggiatrice e attrice di Fleabag, autrice della sceneggiatura di No Time to Die, compare nel video in bianco e nero accanto al celebre cantante.

Harry Styles, ricordiamo, sta portando avanti anche la carriera di attore dopo Tenet. Di recente è stato impegnato sul set di Don’t Worry Darling, il film diretto da Olivia Wilde prodotto dalla New Line Cinema accanto a Florence Pugh. Il thriller è avvolto nel mistero, sappiamo solo che è ambientato in una comunità utopistica isolata nel deserto della California degli anni cinquanta. Alla sceneggiatura Katie Silberman, che si è basata su uno spec script di Shane e Carey Van Dyke. Olivia Wilde ha rimaneggiato la sceneggiatura. Styles ha preso il posto di Shia LaBeouf.

Dopo toccherà A “My Policeman” con Lily James. La storia è ambientata negli anni ’90 quando l’arrivo di Patrick nella casa di Marion e Tom scatena come un terremoto eventi di 40 anni prima, ovvero la passione tra Tom e Patrick in un’epoca in cui l’omosessualità era illegale. Il vincitore del premio Tony e Olivier Michael Grandage dirigerà la pellicola su una sceneggiatura firmata dal candidato al premio Oscar Ron Nyswaner.