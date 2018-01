Durante il Late Show di Stephen Colbert,è stato protagonista di un curioso scambio di battute con il noto conduttore.

Harbour ha difatti rivelato di avere avuto a lungo un fisico non scultoreo, pur specificando di aver seguito un intenso programma di allenamento per prepararsi al ruolo di Hellboy nel nuovo film basato sul personaggio di Mike Mignola. Mostrando una foto di Harbour nei panni del protagonista, Colbert ha chiesto “Questo è il tuo nuovo corpo vero? Niente di tutto questo è fatto in CGI giusto?”. Harbour, che nel film avrà un fisico possente anche grazie all’uso di trucco e di effetti visivi, ha scherzato esclamando “Non so perché la gente si lamenta delle notizie false, perché in alcuni casi le fake news sono decisamente a mio favore! Quello sono davvero io al 100%!”. Ad ogni modo, ora che le riprese di Hellboy sono terminate, Harbour ha comunque promesso di riprendere una dieta decisamente più permissiva per riacquistare il fisico adatto al ruolo di Hopper nei prossimi episodi di Stranger Things: “Ho già ripreso la dieta delle ciambelle. Sei al giorno! Ci siamo quasi ragazzi!”

Potete vedere lo scambio di battute nel video in alto, al minuto 7.10.

