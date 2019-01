Durante un lockout del basket professionistico, l’agente sportivo Ray Burke (André Holland) si trova nel bel mezzo della disputa tra la lega e i giocatori. La sua carriera è a rischio, ma Ray punta in alto. Con solo 72 ore a disposizione, grazie a un piano ambizioso Ray riesce ad avere la meglio sui pezzi grossi del basket e a trovare una via d’uscita che potrebbe cambiare per sempre le regole del gioco. A questo punto non è chiaro chi domini il gioco, e chi dovrebbe farlo a buon diritto.