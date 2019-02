Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Netflix ha diffuso in rete il trailer italiano di, nuovo film diretto da(The Founder, Saving Mr. Banks) con protagonisti

Del cast fanno parte anche Kathy Bates, Kim Dickens, W. Earl Brown, John Carroll Lynch e Thomas Mann.

La pellicola arriverà sulla piattaforma di streaming il 29 marzo.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Ecco la sinossi:

I fuorilegge fanno notizia. I poliziotti fanno la storia. Dal regista John Lee Hancock (The Blind Side), HIGHWAYMEN – L’ULTIMA IMBOSCATA segue la storia mai raccontata dei detective leggendari che hanno fermato definitivamente Bonnie e Clyde. Quando l’intero FBI e le ultime tecnologie forensi non sono sufficienti per catturare i criminali più noti della nazione, due ex-Texas Rangers (Kevin Costner e Woody Harrelson) devono fare affidamento sul loro istinto e sulle loro abilità per portare a termine la missione.