Netflix ha pubblicato oggi il trailer di, la collezione di cortometraggi creati da grandi autori internazionali durante il lockdown in arrivo sulla piattaforma streaming il 30 giugno.

Confinati a casa per la pandemia causata dal Coronavirus, questi registi raccontano storie personali e commoventi che catturano la nostra esperienza collettiva della vita in quarantena. Prodotto da The Apartment Pictures, parte del gruppo Fremantle, e Fabula, Homemade è una celebrazione della maestria e dell’artigianalità dell’arte cinematografica, così come del potere duraturo della creatività di fronte ad una pandemia globale. Realizzati utilizzando solo attrezzature trovate a casa, le storie variano da diari intimi della vita quotidiana dei registi a brevi racconti di fantasia e spaziano in una varietà di generi, offrendo una lente d’ingrandimento su come il lockdown ha colpito diversi paesi e vite in tutto il mondo.

Ecco i nomi degli autori radunati da Lorenzo Mieli, CEO di The Apartment, e Juan de Dios Larraín e Pablo Larraín di Fabula:

(I Miserabili) – corto filmato a Clichy Montfermeil (Francia) Paolo Sorrentino (La Grande Bellezza, The New Pope) – corto girato a Roma (Italia)

(Black Panther, Mudbound) – corto girato a Los Angeles, (USA) Pablo Larraín (El Club, Jackie) – corto girato a Santiago (Cile)

(Kuuntele, I am not a witch) – corto girato a Lisbona (Portogallo) Natalia Beristáin (She does not want to sleep alone) – corto girato a Mexico City (Messico)

(Victoria, Roads) – corto filmato a Berlino (Germania) Naomi Kawase (True Mothers, Sweet Bean) – corto girato a Nara (Giappone)

(Hell or High Water, Outlaw King) – corto filmato a Glasgow (Scozia) Maggie Gyllenhaal – (Lontano da qui / The Honourable Woman) corto girato in Vermont (USA)

(Caramel, Capernaum) – corto filmato a Beirut (Libano) Antonio Campos (The Devil All The Time) – corto filmato a Springs, New York City (USA)

(Old Stone; To live to sing) – corto girato a San Sebastián del Oeste, Jalisco (Messico) Kristen Stewart – (Clouds of Sils Maria / Come Swim) corto filmato a Los Angeles (USA)

(Sognando Beckham; Blinded by the light – Travolto dalla musica) – corto filmato a Londra (UK) Sebastián Lelio (Gloria Bell, A Fantastic Woman) – corto filmato a Santiago (Cile)

Alcune dichiarazioni ufficiali delle persone che hanno reso possibile questo progetto:

Lorenzo Mieli, CEO di The Apartment: “Questo progetto è stato per noi una bella occasione per mandare un forte messaggio di unità e resilienza alla comunità creativa internazionale. Voglio ringraziare Netflix e tutti i registi per aver raccolto questa sfida e aver dimostrato che, persino in tempi così difficili, è possibile intraprendere strade mai battute prima ed emozionanti”. Juan de Dios Larraín, CEO di Fabula: “Homemade è un invito ad un gruppo di registi ad esplorare la creatività sotto le stesse condizioni. E’ molto democratico. Non è una questione di risorse, al centro c’è la creatività ”. Pablo Larraín, Regista: “È un’occasione meravigliosa per lavorare con persone che ammiro. Ed un’opportunità straordinaria per continuare a lavorare, grazie a Netflix ed al suo straordinario team, in giorni così confusi ed unici.” Teresa Moneo, Direttore dei Film Originali presso Netflix: “Vedere le storie degli altri può aprire i cuori e le mente e farci sentire tutti più uniti. Ecco perché, in questi tempi senza precedenti, siamo onorati di lavorare con questo incredibile e variegato gruppo di filmmaker e di portare le loro storie personali ai nostri abbonati in tutto il mondo”. Paolo Sorrentino: “Homemade è stata una grande sfida per chi desidera narrare. Trovare nella propria casa, e senza nient’altro a disposizione una storia e dei personaggi mi ha fatto sentire come quando, da ragazzino, sognavo di fare questo lavoro”.

La collezione arriverà su Netflix a livello globale il prossimo 30 giugno 2020.