Per celebrare l’uscita in fumetteria e in libreria di, secondo volume di, ieri sera si è svolto al cinema Arcadia di Melzo un incontro tra l’autore Leo Ortolani e i Fan, organizzato da BadTaste.it e Arcadia in collaborazione con BAO Publishing.

Durante la serata speciale si è tenuto un firmacopie nella libreria Mondadori presente nel cinema, per l’occasione presa d’assalto dagli appassionati che si sono fatti autografare le copie del libro (incluse le variant, andate subito tutte esaurite). Successivamente si è svolto un faccia a faccia con il pubblico presso la gigantesca Sala Energia, tempio del cinema, moderato da Andrea Francesco Berni di BadTaste.it.

Potete vedere il video dell’incontro qui sopra!

Di seguito trovate la sinossi e le copertine (regolare e variant) di CineMAH presenta vol. 2: Il buio colpisce ancora (17 x 26 cm, C, 200 pp., bicr., 17.00 Euro):

La seconda, attesissima raccolta di recensioni cinematografiche di Leo Ortolani è finalmente arrivata. Totalmente inedita, completamente senza freni, assolutamente, brutalmente onesta. Leo Ortolani non crede di sapere la verità sui più recenti blockbuster… lui sa di saperla! Non perdetevi questo libro dolorosamente esilarante, potrebbe risparmiarvi diverse ore di agonia davanti a uno schermo!