Trailer Il Corriere - The Mule: il trailer italiano del nuovo film di e con Clint Eastwood! Sarà da febbraio nei cinema italiani Il Corriere - The Mule, il film che riunisce Clint Eastwood e Bradley Cooper dopo American Sniper. La pellicola nasce come una collaborazione tra la Warner Bros. e la Imperative Entertainment, e segna il ritorno di Eastwood sul grande schermo sia come attore che come regista. Pubblicato da BadTaste.it su Giovedì 25 ottobre 2018

È finalmente arrivato online il trailer italiano di, il film che riuniscedopo American Sniper. La pellicola nasce come una collaborazione tra la Warner Bros. e la Imperative Entertainment, e segna il ritorno di Eastwood sul grande schermo sia come attore che come regista.

Sarà nei cinema dello stivale a febbraio, ovviamente con Warner Bros.

Lo trovate nella parte superiore della pagina.

Questa la sinossi: