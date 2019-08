Nel 1939 usciva nei cinema, il classico di Victor Fleming interpretato da Judy Garland.

Negli Stati Uniti, la data “canonica” di release è quella del 25 agosto anche se il 12, il 15 e il 17 dello stesso meseaveva già debuttato, rispettivamente, nel Wisconsin, in California e a New York.

Per festeggiare gli 80 anni dell’immortale pellicola, Google ha pensato bene di attivare uno speciale Doodle.

Tutto quello che dovete fare è andare sul popolare motore di ricerca, digitare il titolo del lungometraggio e cliccare sulle scarpette rosse. La schermata verrà spazzata via da un… tornado!

Per abbandonare il mondo di Oz e tornare nel Kansas – o dovunque abitiate – non dovrete fare altro che cliccare sull’iconca animata del tornado.

Ecco la trama del film (via amazon):

Rapita da un tornado, una ragazzina del Kansas si risveglia in un mondo fatato pieno di personaggi fantastici. Per tornare a casa dovra’ sconfiggere una strega cattiva e scoprire che si trattava solo di un sogno.Rimasterizzato digitalmente per una qualita’ superiore dellimmagine ed effetti sonori piu’ reali. L’affascinante paese di Oz, un mondo fantastico con foreste incantate, spaventapasseri danzanti e leoni canterini, ci cattura con le sue emozionanti avventure accompagnate da bellissimi motivi musicali. E questa nuova versione restaurata supera qualsiasi aspettativa. Mettiti in viaggio per la Citta’ di Smeraldo, lungo la strada piu’ famosa della storia del cinema. Dorothy, lo Spaventapasseri, l’uomo di latta e il Leone Codardo ti aspettano sulla strada di mattoni gialli e al di la’ dell’arcobaleno.