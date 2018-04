Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Vi segnaliamo alcuni contenuti video italiani di(The Mercy), film diretto da(La Teoria del Tutto) con protagonistiin uscita oggi nei cinema italiani.

La pellicola, scritta da Scott Z. Burns, segue la vera storia di Donald Crowhurst, imprenditore e velista dilettante britannico che nel 1968 decise di partecipare alla Golden Globe Race attraversando i mari in solitaria nella speranza di diventare il primo uomo ad aver circumnavigato il globo senza mai fermarsi.

Del cast fanno parte anche David Thewlis, Ken Stott e Mark Gatiss.

Nella parte superiore di questa pagina trovate la videointervista a James Marsh, mentre, a seguire, due clip in italiano:

Ecco la sinossi:

Il Mistero di Donald C. racconta l’incredibile storia vera di Donald Crowhurst, velista amatoriale che partecipò alla Golden Globe Race del Sunday Times nel 1968, con la speranza di diventare la prima persona nella storia a circumnavigare il globo in solitaria senza soste. Con una barca non completamente pronta e la propria casa e il lavoro a rischio, Donald lascia la moglie Clare e i loro figli, imbarcandosi, non senza esitazioni, nell’avventura a bordo del trimarano Teignmouth Electron.