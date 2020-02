Uscirà il 13 marzo, il film di Giacomo Cimini del quale Eagle Pictures ha oggi diffuso il primo, esplosivo trailer.

Si tratta del trailer di cui parlavamo proprio ieri in un’intervista con Roberto Proia, Executive director theatrical & production di Eagle:

A proposito, ho visto durante la convention in trailer di Il Talento del Calabrone, il thriller che avete prodotto con Lorenzo Richelmy e Sergio Castellitto, visivamente impeccabile e molto molto intrigante. Esce a marzo. Com’è possibile mai che questo è un film così inusuale, dal taglio internazionale, con una star come Castellitto, un bell’impatto visivo, esce tra un mese e nemmeno io che faccio questo lavoro ne ho mai sentito parlare?!?!

Perché la promozione di questi film che sono diversi dalla media dei film italiani parte sempre poco prima che escono invece di partire prima del normale per fare un po’ di hype?

Guarda che noi solitamente cominciamo sempre le campagne molto molto in anticipo. Questo però è un caso particolare, siamo entrati sul progetto quando erano quasi finite le riprese. L’ha prodotto Paco cinematografica e non so chi volessero come distribuzione ma noi comunque siamo entrati tardi. Vedendolo abbiamo pensato che per noi il 5 marzo come uscita funzionava bene con le nostre altre uscite e ci siamo detti: ce la facciamo a tirare su una campagna marketing d’impatto per quella data? Una volta visto il trailer, che è ottimo, abbiamo capito che era possibile. Ora è andato in sala prima di Birds Of Prey. I tempi minimi ci sono ma certo se l’avessimo preso prima avrei sicuramente cominciato prima la promozione.