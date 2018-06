La 01 Distribution ha diffuso in rete il primo trailer italiano di(The Spy Who Dumped Me), action comedy con protagoniste(Ghostbusters).

Del cast fanno parte anche Sam Heughan (Outlander), Justin Theroux (The Leftovers), Gillian Anderson, Hasan Minhaj e Ivanna Sakhno (Pacific Rim: La Rivolta).

Il film sarà disponibile nelle nostre sale dall’8 agosto. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale: