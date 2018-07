Uscirà a luglio in Corea, adattamento live action dell’anime giapponese

Scritto e diretto da Kim Jee-woon, il film è ambientato in una Corea del 2029 nella quale nord e sud stanno per unirsi dopo sette anni di preparativi. La polizia sudcoreana lancia un’unità speciale chiamata gli “uomini lupo” per fermare un gruppo terroristico il cui obiettivo è impedire la riunificazione.

Con un cast composto da Gang Dong-won, Han Hyo-joo, Jung Woo-sung, with Kim Mu-yeol, Choi Min-ho, Han Ye-ri, Shin Eun-soo e Choi Jin-ho, il film si preannuncia come uno dei più attesi dagli appassionati dell’anime diretto da Hiroyuki Okiura, a sua volta tratto dal manga di Mamoru Oshii che fu adattato nel 1999 in un live action giapponese.

