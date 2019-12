La Warner Bros ha diffuso online il prologo di, la pellicola di Andy Muschietti che racconta la “seconda parte” del romanzo di Stephen King (che, lo ricordiamo, mischia le due linee temporali dei Perdenti bambini e adulti, lì dove i film mantengono dei binari più separati).

Potete vederlo nella parte superiore della pagina mentre qua sotto trovate tutti i dettagli delle varie edizioni disponibili in home video dallo scorso 19 dicembre.

IT ha aspettato, è tornato … e ha preso la forma del regalo perfetto e più spaventoso dell’anno. Dedicato agli amanti del clown icona degli anni ’90, ai veri appassionati della saga che aspettavano la conclusione del film horror di maggior incasso di tutti i tempi , “IT Capitolo Due” è il regalo must-have di questo Natale, disponibile dal 19 Dicembre in Digitale e in DVD, Blu-rayTM e 4K UHD.

Andy Muschietti riunisce il Club dei Perdenti per tornare al punto in cui tutto è iniziato con “IT Capitolo Due”. Il film è il seguito di “IT” del 2017, una storia nata dalla penna di Stephen King, acclamato sia dalla critica che dal pubblico e che ha incassato al Box Office oltre 700 milioni di dollari in tutto il mondo.

I preordini di “IT Capitolo Due” sono già disponibili in formato Digitale su Apple TV e in DVD, Blu-rayTM e 4K UHD.

E per chi vuole passare una intera serata all’insegna di paura e divertimento con i propri amici durante le Feste, arriva anche il nuovo Cofanetto Blu-ray IT – 2 FILM COLLECTION: include “IT” del 2017 e “IT Capitolo Due” ed è arricchito da diversi contenuti speciali per vivere appieno il dietro le quinte della saga horror che è diventata un vero e proprio cult per diverse generazioni.

SINOSSI – Dopo 27 anni, IT è tornato. Quando le persone iniziano a scomparire a Derry, Mike chiede agli altri membri del Club dei Perdenti di tornare a casa per distruggere IT una volta per tutte. Segnati dal passato, i Perdenti devono superare le loro paure più profonde per sconfiggere Pennywise… che ora è più letale che mai.

“IT Capitolo Due” IN DIGITALE

Dal 19 Dicembre “IT Capitolo Due” sarà disponibile per l’acquisto ed il noleggio su tutte le piattaforme digitali: iTunes, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e a noleggio su Infinity e SKY Primafila.

“IT Capitolo Due” in DVD , BLU-RAY ™ e 4K UHD

CONTENUTI SPECIALI:

L’edizione DVD include i seguenti contenuti speciali:

• Featurette Dietro le quinte: Finding the Deadlights

L’edizione BLU-RAY ™ include i seguenti contenuti speciali:

Documentari: The Summers of IT: Chapter One,You’ll Float Too e Chapter Two, IT Ends

Featurette Dietro le Quinte: This Meeting of the Losers’ Club Has Officially Begun – Pennywise Lives Again! – Finding theDeadlights.

Commento audio del regista Andy Muschietti

L’edizione 4K UHD™ include il Film in 4K UHD e in Blu-ray + un Bonus Disc Blu-ray con i seguenti contenuti speciali:

Documentari: The Summers of IT: Chapter One,You'll Float Too e Chapter Two, IT Ends

Featurette Dietro le Quinte: This Meeting of the Losers' Club Has Officially Begun – Pennywise Lives Again! – Finding theDeadlights.

Commento audio del regista Andy Muschietti

Per i più appassionati, “IT Capitolo Due” è disponibile anche in versione STEELBOOK da collezione in Blu-rayTM con disco bonus in un prezioso packaging da collezione.