Qui in alto potete ammirare il primo dietro le quinte ufficiale dal set in Giamaica nuovo film di James Bond, il 25esimo capitolo della serie di 007.

Il video ci mostra alcuni momenti dal retroscena con il regista Cary Fukunaga all’opera e gli attori Daniel Craig, Jeffrey Wright e il nuovo ingresso Lashana Lynch (Nomi) in azione.

Questa la sinossi ufficiale:

Bond non è più in servizio e si gode una vita tranquilla in Giamaica. Ma la sua pace dura poco: il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si fa vivo e chiede aiuto. La missione per salvare uno scienziato rapito si rivela molto più rischiosa del previsto, e Bond si ritrova sulle tracce di un misterioso villain in possesso di un’arma altamente distruttiva.