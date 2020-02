diventa

Per festeggiare l’arrivo nei negozi di Ordinary Man, il dodicesimo album in studio del leggendario cantante heavy metal britannico, sul canale YouTube Ufficiale dell’artista è arrivato un teaser del video di Scary Little Green Men in cui è la star di Aquaman, Jason Momoa, ad apparire “nei panni” di Ozzy e a cantare il brano in lip-sync.

Queste le tracce contenute nell’album:

Straight to Hell – 3:45

All My Life – 4:18

Goodbye – 5:34

Ordinary Man (feat. Elton John) – 5:01

Under the Graveyard – 4:57

Eat Me – 4:19

Today is the End – 4:06

Scary Little Green Men – 4:20

Holy for Tonight – 4:52

It’s a Raid (feat. Post Malone) – 4:20

Take What You Want (Post Malone feat. Ozzy Osbourne & Travis Scott) – 3:49

Nel disco, sono presenti svariate guest star da Tom Morello a Slash, passando per Post Malone ed Elton John.

Vi ricordiamo che l’attore tornerà nei panni del supereroe DC in Aquaman 2.

Verso la fine di ottobre, Jason Momoa ha rilasciato un’intervista in cui ha promesso che questo nuovo Aquaman sarà colossale:

C’è tantissimo in serbo sotto così tanti aspetti. Ci sarà un bel po’ di roba e sarà di gran lunga più colossale.

Sono così felice della risposta dei fan e di quello che abbiamo fatto con il [primo] film. Sono appena stato alla Warner Bros. e alla DC per parlare delle mie idee. Le hanno adorate, James Wan e gli altri mi hanno detto che terranno conto di tutto. Tutti non vedono l’ora di realizzarne un altro.

La Warner Bros. ha deciso che il seguito del cinecomic di James Wan approderà nelle sale cinematografiche statunitensi il 16 dicembre 2022. David Leslie Johnson-McGoldrick, co-sceneggiatore del primo film, tornerà anche per il sequel.

