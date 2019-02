Lo stessoha diffuso online sul suo canale You Tube un lungo video dal backstage di, film attualmente in fase di riprese.

Nel film il regista tornerà a vestire i panni di Silent Bob, con al suo fianco Jason Mewes (Jay).

Trovate l’interesante video nella parte alta della pagina.

Il progetto, le cui riprese sarebbero dovute iniziare lo scorso novembre, avrà come protagonisti Jay & Silent Bob, gli iconici personaggi apparsi per la prima volta al di fuori del Quick Stop Groceries in Clerks e interpretati da Jason Mewes e dallo stesso Smith. Nel film i due protagonisti scoprono che Hollywood sta realizzando un reboot del loro primo film e loro dovranno fare di tutto per fermarlo.

FONTE: CB