In occasione della messa in onda gratuitamente dila Lionsgate ha deciso di diffondere in rete delle immagini inedite tratte dall'amato film con Keanu Reeves arrivato nelle sale nel 2014 e anche da, oltre a un video dedicato alla troupe del primo capitolo.

Il primo film della saga, uscito a ottobre 2014, aveva debuttato con 14.4 milioni di dollari, seguito dal secondo film nel febbraio 2017 con 30.4 milioni di dollari nel primo weekend. John Wick 3 – Parabellum ha raccolto, nel suo esordio, ben 56.8 milioni di dollari negli USA e 93 in tutto il mondo per poi arrivare $326,7 milioni a fine corsa: un successo crescente inaspettato che ha convinto la Lionsgate a mandare avanti il franchise ( già in espansione con uno spin-off).

Ecco la sinossi del primo film di John Wick:

Un giovane e sadico criminale della mafia russa di New York fa irruzione in casa di un uomo che ha appena perso la moglie, per picchiarlo e rubare la su splendida Boss Mustang del 1969. Ma la bravata del mafioso avrà delle conseguenze inimmaginabili: l’uomo che ha picchiato è John Wick, il più spietato serial killer che la malavita abbia mai conosciuto. E il suo unico obiettivo adesso è vendicare il torto subito….

