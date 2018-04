Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Universal ha diffuso online il primo trailer di, pellicola che vede il ritorno di Rowan Atkinson nei panni della celebre spia.

Lo trovate nella parte superiore di questa pagina.

A seguire la sinossi:

JOHNNY ENGLISH COLPISCE ANCORA è il terzo capitolo della divertente saga di Johnny English, con Rowan Atkinson che torna a vestire i panni dell’amatissimo agente segreto “per caso”. La storia comincia quando un attacco informatico rivela l’identità di tutti gli agenti infiltrati attivi in Gran Bretagna, ad eccezione di Johnny. Chiamato per ritirarsi, English si tuffa per primo in azione con la missione di trovare l’hacker a capo di tutto. Johnny English dovrà superare le sfide della tecnologia moderna per rendere questa missione un successo.