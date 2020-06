Amazon Prime Video ha pubblicato in rete il primo trailer di, thriller con protagonista(Il Cavaliere Oscuro il Ritorno) che sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 19 giugno.

L’opera segue la storia di Tobias (Joseph Gordon-Levitt) un giovane copilota americano che attraversa un volo da Berlino a Parigi insieme al collega Michael e con Gökce, fidanzata del ragazzo e assistente di volo. Tuttavia poco dopo il decollo dei terroristi armati irrompono improvvisamente nella cabina di pilotaggio ferendo gravemente Michael. Riuscendo ad allontanare gli uomini momentaneamente Tobias contatta il controllo a terra per pianificare un atterraggio di emergenza. Ma quando i dirottatori uccidono un passeggero del volo minacciando di uccidere altre persone innocenti il ragazzo si ritroverà ad affrontare un altro test.

Del cast fanno parte anche Omid Memar, Passar Hariky, Hicham Sebiai, Paul Wollin, Murathan Muslu, Aurelie Thepaut, Aylin Tezel, Cornel Nussbaum e Carlo Kitzlinger.

Il film è stato diretto da Patrick Vollrath. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Tra gli ultimi lavori di Joseph Gordon-Levitt troviamo Straight Outta Oz, Snowden, Cena con Delitto (cammeo vocale),The Walk, Sballati per le feste! e Sin City – Una donna per cui uccidere. Prossimamente apparirà in progetti come The Trial of the Chicago 7, Wingmen, K Troop e in un progetto sci-fi ancora senza titolo diretto da Henry Joost e Ariel Schulman.

