Come promesso, FX ha trasmesso ieri sera, il cortometraggio inedito diretto da Colin Trevorrow, già regista del primo e del terzo film (in lavorazione) della nuova saga.

Il corto ci permette di dare un’occhiata al mondo dopo la fuga dei dinosauri da Isla Nublar, impostando gli eventi dell’ultimo film della trilogia in uscita nel 2021. Dopo la premiere su FX, il cortometraggio è disponibile anche online: potete vedere Battle at Big Rock qui sopra!

Sulla trama del terzo film per il momento c’è grande riserbo, qualche giorno fa Trevorrow aveva parlato di un salto temporale già in Battle at Big Rock:

Intervistato da Collider, il regista ha svelato alcuni dettagli sulla lavorazione del corto:

Lo abbiamo girato in Irlanda lo scorso inverno. C’è un bosco di sequoie fuori Dublino che sembra un parco nazionale della California. Onestamente non pensavo che saremmo riusciti ad arrivare fino ad oggi senza essere scoperti. A quanto pare gli irlandesi sanno tenere i segreti. […] L’idea è stata della Universal, io ho scritto il corto insieme a Emily Carmichael, che sta scrivendo con me Jurassic World 3. È un primo passo in un mondo più ampio, dopo il secondo film della trilogia. Ci sono questi animali in libertà in un ambiente a loro non famigliare, sono disorientati, faticano ad adattarsi. Le prime persone in cui si imbattono devono essere dei campeggiatori, volevo vedere questo.

Lo abbiamo girato in cinque giorni con una troupe piccolissima, c’erano due bambini nel cast, un enorme animatronic di un dinosauro e uno di un cucciolo.