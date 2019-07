Come sapete, l’anno scorso la Universal ha annunciato che, l’attrazione ispirata alla leggendaria pellicola di Steven Spielberg ospitata nei parchi Universal Studios Hollywood fin dal 1996, sarebbe rimasta aperta fino al 3 settembre del 2018.

Dopo sarebbero cominciati i lavori per un’attrazione nuova di zecca e ispirata alle nuove pellicole del franchise “giurassico”, ovvero Jurassic World e Jurassic World – Il Regno Distrutto.

L’attrazione ha finalmente aperto i battenti (anche se è ancora in fase di test) e per l’occasione in giro per il parco è possibile alcuni dinosauri come raptor e triceratopi per veri e propri incontri ravvicinati. Ce lo racconta Patrick Dougall nel video che trovate qui in alto.