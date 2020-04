La rimozione dei baffi dal volto dida alcune sequenze dinon è stata un’impresa molto semplice. Tanto che quando il cinecomic è arrivato in sala in molti hanno storto il naso sul lavoro fatto dagli esperti degli effetti visivi. Il volto diaveva qualcosa di molto strano, soprattutto nella scena d’apertura del film.

Per questo morivo l’utente di You Tube Jarkan ha voluto in qualche modo “aggiustare” quella sequenza utilizzando la tecnica del deepfake in un video da lui creato.

Potete vedere il risultato nella parte superiore della pagina.

Justice League, ricordiamo, è uscito nelle sale il 23 novembre 2017. Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia in famiglia, ha così passato il testimone a Joss Whedon, che ha supervisionato il film in sua vece. Da allora si sono susseguite voci circa una fantomatica “Snyder Cut” del film, sulla quale voci interne alla Warner Bros. hanno sempre cercato di gettare acqua sul fuoco sostenendo che per completare il film ci vorrebbero “milioni e milioni di dollari” e che la major difficilmente sarebbe disposta a investire tanto per distribuire il film, alla peggio, su HBO Max. Questo non ha comunque fermato il regista dal diffondere immagini e informazioni sulla Snyder Cut.

FONTE: YT, SR