Dopo anni di cattivo sangue,e Taylor Swift hanno sepolto l’ascia di guerra da diverso tempo.

E di recente, la giudice di American Idol è stata anche interpellata su Miss Americana, il documentario su Netflix che va “oltre la fama, la musica e tutto quello che credevamo di sapere su Taylor Swift”.

Ecco il parere di Katy Perry sul documentario:

Non abbiamo una relazione strettissima più che altro perché siamo entrambe molto impegnate, ma ci scambiamo un sacco di messaggi. Sono rimasta davvero colpita dal suo documentario, Miss Americana perché ci ho visto l’emergere dell’autocoscienza, ci ho vista tanta vulnerabilità. Ed ero davvero molto emozionata per lei che è stata finalmente in grado di mostrare quel suo lato al mondo. Che le cose non sono perfette, non devono neanche necessariamente esserlo e che, anzi, possono anche essere più belle quando non lo sono.