La Universal ha pubblicato online un nuovo trailer italiano di, la nuova commedia romantica diretta da(Le Amiche della sposa).

La pellicola, il cui cast comprende Emilia Clarke (Il Trono di Spade), Henry Golding (Crazy & Rich), Michelle Yeoh ed Emma Thompson, approderà nelle nostre sale il 19 dicembre.

L’opera segue la storia di Kate (Clarke), una giovane ragazza che per lavoro veste i panni di un elfo in un negozio di Londra. La sua strada si intreccerà con quella di Tom (Golding), un aitante ragazzo che le darà una mano a mettersi sulla strada giusta.

La sceneggiatura è firmata da Emma Thompson e Bryony Kimmings.

Nel film sarà presente l’iconico pezzo di George Michael che da il titolo al film ed altri pezzi inediti dell’artista.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale:

Kate (Emilia Clarke) arranca per le strade di Londra, un ammasso di scelte sbagliate accompagnato dal tintinnio delle campanelle sulle sue scarpe, un’altra irritante conseguenza del suo lavoro come elfo in un negozio natalizio aperto tutto l’anno. L’entrata di Tom (Henry Golding) nella sua vita, e la sua capacità di vedere attraverso le numerose barriere di Kate, le sembra qualcosa di troppo bello per essere vero. Sullo sfondo di una Londra che si trasforma per il periodo più meraviglioso dell’anno, niente sembra funzionare per questi due. A volte, però, devi lasciare che la neve cada dove vuole, devi ascoltare il tuo cuore… e devi avere fede.