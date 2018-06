Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

(Boyhood) è il protagonista del trailer italiano di(24 Hours to Live), thriller diretto da, regista di seconda unità di titoli come X-Men: Apocalisse, Iron Man 3 e Apes Revolution.

La pellicola, scritta da Zachary Dean sulla base di una sceneggiatura originale di Ron Mita e Jim McClain, segue la storia di un assassino al quale viene data una possibilità di redenzione dopo essere stato ucciso durante una missione.

Dopo esser uscito negli Stati Uniti l’anno scorso, il film approderà nei cinema italiani il 25 luglio grazie a Eagle Pictures.

Questa la sinossi:

Dopo che un intervento chirurgico sperimentale lo riporta in vita per un solo giorno, il killer Travis Conrad (Ethan Hawke) si risveglia in ospedale con al braccio un timer. Ha solo 24 ore di tempo per collaborare con la spia che lo ha ucciso, vendicarsi della potente organizzazione criminale che gli ha assassinato moglie e figlio e cercare redenzione per i suoi peccati.