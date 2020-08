La Focus Features ha diffuso in rete il primo trailer di, crime drama scritto e diretto da(La Neve nel Cuore) con protagonistitratto dall’omonimo romanzo di Larry Watson.

Del cast fanno parte anche Lesley Manville, Will Brittain, Jeffrey Donovan, Kayli Carter e Booboo Stewart.

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 6 novembre. Potete vedere il trailer del lungometraggio nella parte superiore della pagina.

La pellicola narra le vicende di George Blackledge (Costner), uno sceriffo in pensione, e di sua moglie Margaret (Lane) che dopo la perdita di loro figlio decidono di lasciare il loro ranch in Montana per andare a salvare il loro giovane nipote dalle grinfie di una pericolosa famiglia guidata dalla matriarca Blanche Weboy. Quando la famiglia Weboy mostrano riluttanza nel lasciare andare il giovane George e Margaret non trovano altra via che quella di combattere per la loro famiglia.

Paula Mazur e Mitchell Kaplan della The Mazur Kaplan Company hanno prodotto il progetto insieme a Thomas Bezucha. Kimi Armstrong Stein, Jeffrey Lampert, Kevin Costner e Rod Lake sono invece i produttori esecutivi.

Cosa ne pensate del primo trailer di Let Him Go? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Focus Features