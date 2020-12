La Briarcliff Entertainment ha diffuso in rete il primo trailer di, action thriller con protagonistadiretto da Robert Lorenz (Di nuovo in gioco).

Nel film Neeson veste i panni di Jim Hanson, un allevatore dell’Arizona che vuole semplicemente essere lasciato in pace mentre respinge gli avvisi di sfratto. Tutto cambia quando Jim, ex tiratore scelto della Marina, incontra Miguel (Jacob Perez), un migrante di 11 anni che fugge con sua madre Rosa (Teresa Ruiz) da assassini del cartello della droga guidati dallo spietato Mauricio (Juan Pablo Raba). Dopo essere stata coinvolta in una sparatoria la donna implora Jim di portare suo figlio in salvo dalla sua famiglia a Chicago.

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 22 gennaio 2021. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Lo stesso Lorenz ha scritto la sceneggiatura del lungometraggio insieme a Chris Charles e a Danny Kravitz, oltre ad averlo prodotto insieme a Tai Duncan, Mark Williams, Warren Goz e Eric Gold.

