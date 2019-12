La Paramount ha diffuso in rete un nuovo trailer ufficiale si, nuova commedia con protagoniste

Diretto da Miguel Arteta su una sceneggiatura di Sam Pitman e Adam Cole-Kelly il film segue la storia di Mia e Mel (Haddish, Byrne), due migliori amiche che gestiscono la loro azienda di cosmetici che hanno costruito insieme da zero. Sfortunatamente però non navigano in acque felici finanziariamente, e la prospettiva di una grande offerta di acquisizione da parte di un titano della cosmesi, Claire Luna (Salma Hayek), si rivela troppo allettante per non prenderla in considerazione, fatto che metterà a repentaglio la grande amicizia che lega le due donne.

Del cast fanno parte anche Billy Porter, Jennifer Coolidge, Ari Graynor, Natasha Rothwell, Jessica St. Clair e Karan Soni. Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 10 gennaio 2020.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:



