È arrivata online la prima clip tratta da, il nuovo film di Enrico Vanzina che sarà nei cinema a partire dal 15 ottobre.

Il film viene descritto come “Una commedia tra risate e riflessioni amare che racconta la storia di due coppie che stanno per lasciarsi, ma che saranno invece costrette a vivere forzatamente sotto lo stesso tetto a causa del Lockdown. Una vera commedia all’italiana”.

Nel cast di Lockdown all’italiana troviamo Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minacciono e Marina Stella.

Potete trovare il trailer nella parte superiore della pagina.

Carlo Vanzina, il fratello di Enrico, è scomparso a Roma l’otto luglio del 2018.

Nato nel 1951, era figlio dello sceneggiatore Steno (Stefano Vanzina) e di Maria Teresa Nati. Formatosi con il padre, Monicelli e Sordi, ha debuttato dietro la macchina da presa nel 1976 (Luna di Miele in Tre), e da allora ha realizzato una sessantina di film in una carriera lunga quarant’anni, formando un sodalizio insieme al fratello Enrico e specializzandosi nella commedia (quella scanzonata vacanziera definita poi ‘cinepanettone’ e in generale il film a episodi).

Tra le sue commedie più importanti ricordiamo dirige Sapore di Mare e Vacanze di Natale, quest’ultimo lancia un vero e proprio filone, Yuppies – I Giovani di Successo (1986), Piedipiatti (1991), Sognando la California (1992), S.P.Q.R. (1994), Io no spik inglish (1995), A Spasso nel Tempo (1996) e il suo sequel (1997), Vacanze di Natale 2000 (1999), Adesso Sesso (2001), South Kensington (2001). Suoi anche successi più recenti come Un’Estate al Mare (2008), Ex – Amici come Prima! (2011) e Mai Stati Uniti (2013). Nella sua carriera ha diretto anche film noir (Sotto il Vestito Niente, 1985) o polizieschi (Tre Colonne in Cronaca, 1990 oppure Il ritorno del Monnezza, 2005), o serie tv come Un Ciclone in Famiglia (2005-2008).

Ecco anche lo speciale, intitolato “Con Carlo Vanzina muore il cinema classico italiano. Come dirigeva il regista che tutti amano odiare” che avevamo dedicato al filmmaker.

Cosa ne pensate della clip di Lockdown all’italiana? Ditecelo nei commenti!