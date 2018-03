Nella parte superiore di questa pagina trovate il trailer di, il film disu

Loro 1 uscirà il 24 aprile, quindi poco prima di Cannes, mentre Loro 2 uscirà un mese dopo, il 24 maggio. È il quarto progetto di Sorrentino a uscire in questo periodo dopo Il Divo, La Grande Bellezza e Youth – La Giovinezza.

Loro è una coproduzione Italia-Francia: Indigo Film per l’Italia, Pathé e France 2 Cinéma per la Francia. In Italia il film sarà distribuito da Universal Pictures International Italy per Focus Features mentre Pathé curerà le vendite internazionali.