È da oggi nei cinema, il nuovo film del regista di Oldboy Chan-wook Park.

Nella parte alta della pagina potete vedere la videorecensione che potete anche ascoltare in podcast audio dopo la sinossi.

La giovane ereditiera Hideko, alle soglie della maggiore età, è orfana di entrambi i genitori ed ha perso una zia, sorella della madre, cui era particolarmente legata. Vive quasi reclusa nella grande villa dello zio, un ricco collezionist a di libri erotici che intende sposarla per impadronirsi del suo patrimonio. Uno spregiudicato truffatore, che da tempo si fa chiamare Conte Fujiwara millantando origini nobiliari, riesce a far assumere come domestica di Hideko l’abile borseggiatrice Sook-hee. Egli intende servirsi della ragazza per scardinare l’equilibrio della casa, sposare Hideko, mettere le mani sul suo patrimonio e infine sbarazzarsene, rinchiudendola in manicomio.