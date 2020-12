Mamma ho perso il lanciafiamme: Vincenzo De Luca nell’esilarante nuovo video di Amarcord

torna protagonista di un esilarante video di Amarcord Produzioni che, in occasione delle festività natalizie ci ricorda di celebrare con serenità ma soprattutto… in sicurezza.

E lo fa riprendendo un’iconica scena di Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York in cui Kevin McCallister (Macaulay Culkin) utilizzava nuovamente il televisore, questa volta per tenere a bada il concierge Hector (Tim Curry). Se in Mamma ho perso l’aereo il film che vedeva Kevin era “Angels with Filthy Souls”, qui vedeva il sequel, “Angels with Even Filithier Souls”. Ma nella versione di Amarcord in realtà c’è il governatore della campania che dà il meglio di sé.

Potete vedere il video qui sopra, mentre qui sotto trovate la scena originale:

Ricorderete che qualche settimana fa abbiamo intervistato a lungo su Twitch il creatore di Amarcord Produzioni, Gerardo Bosso. Vi riproponiamo la chiaccherata qui sotto: