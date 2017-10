Si è molto chiacchierato circa l’incidente avvenuto adurante la premiere di

Durante l’evento, l’attore ha iniziato una diretta streaming su Instagram per salutare i fan ed invitarli ad andare al cinema a vedere il cinecomic, se non fosse che… la diretta è andata avanti anche dopo l’inizio della proiezione del film in sala. L’attore ha dimenticato di interromperla, “regalando” accidentalmente a ben 2500 utenti l’audio dei primi 15 minuti del film di Taiki Waititi.

Proprio per questo, l’interprete di Hulk è stato pure canzonato su Twitter dal nuovo Spider-Man Tom Holland, attore spesso preso in giro per la sua propensione… allo spoiler.

Durante un’intervista all’australiana Studio 10 (che trovate qua sopra), Ruffalo ha avuto modo di esporre la sua versione dei fatti.

Non so cosa sia successo quella sera, io pensavo di aver chiuso tutto! Mi hanno chiesto loro di fare una live dal backstage, è stata proprio la Marvel a chiedermelo. Io le live su Instagram non le faccio mai, non so come funzioni quella roba. Ho iniziato il livestream e poi a un tratto mi dicono di affrettarmi e andare a prendere il mio posto. Ho spinto un tasto, supponendo di aver interrotto la diretta, ma a quanto pare ne devi spingere due. Ma io ne avevo spinto uno solo per poi mettermi il telefono in tasca.

La star ha poi raccontato che è stata una donna, che lui non conosceva, ad avvisarlo.

Mi ha gridato “Spegni il tuo telefono! La tua diretta è ancora in corso! Stai trasmettendo l’intero film!”. La Marvel non avrebbe alcun problema a licenziarmi per una roba del genere, poi per Hulk ci sono già stati due recasting e la fuori c’è una fila di gente che desidererebbe questa parte!

Ma a quanto pare il posto di lavoro di Mark Ruffalo non pare essere a rischio…

Dalla sinossi del film:

In Thor: Ragnarok dei Marvel Studios, troviamo Thor, senza il suo potente martello, imprigionato dall’altro lato dell’Universo e alle prese con una lotta contro il tempo per tornare ad Asgard e bloccare Ragnarok – la distruzione del suo pianeta e la fine della civiltà asgardiana – per mano di una potente, nuova minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un mortale scontro nell’arena dei gladiatori che lo porrà contro il suo ex- alleato e amico, l’Incredibile Hulk!

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film è girato in Australia a partire dal 4 luglio 2016.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Dal 25 ottobre nei cinema italiani.