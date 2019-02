“Questa è una storia di cui non sono orgoglioso, ma è vera: ho rifiutato la parte di Neo”.

Inizia così il video che Will Smith ha pubblicato sul suo canale YouTube Ufficiale.

Un filmato in cui la star, prossimamente sul grande schermo nei panni blu del Genio nel live action di Aladdin, racconta un aneddoto degli anni ’90, quella decade in cui grazie a pellicole come Bad Boys, Independence Day e Men in Black, era uno dei sovrani indiscussi del box office.

È stato proprio in quel contesto storico che un duo di registi ancora mediamente sconosciuti noti come Andrew e Larry Wachowski gli proposerò di prendere parte a un film di fantascienza intitolato Matrix. Offerta che Will Smith rifiutò.

La star racconta:

Dopo Men in Black, ho avuto questo meeting con i Wachowski che, al tempo, avevano fatto solo un film, mi pare fosse intitolato Bound, e avevano questa idea per Matrix. Si rivelarono dei geni, ma, nei meeting dove si discute di futuri progetti, c’è una sottile linea di demarcazione fra la genialità e quello che ho vissuto io. Al tempo mi descrissero il loro film così “Amico, quello che abbiamo in mente è: immagina di essere nel bel mezzo di una scena di combattimento, fai un salto e poi tutto si ferma mentre sei a metà del salto”. Tipo che io li guardo meravigliati e dico “Scusa, potresti ripetere?”. Solo che loro hanno continuato “Ma poi la gente può vedere tutto intorno a te, a 360°, mentre stai saltando, mentre il tuo salto è bloccato, ok? Vogliamo inevntare questo sistema di macchine da presa in maniera tale da mostrare l’azione a 360°mentre sei fermo a mezz’aria”.

L’attore non ha particolari rimpianti per non aver accettato la proposta che ha poi portato al casting di Keanu Reeves e Laurence Fishburne, anzi.

È convinto che sia andata bene così per tutti:

Keanu era perfetto. Laurence Fishburne pure. Se l’avessi fatto io, che sono nero, poi Morpheus non sarebbe stato nero. Avrebbero ingaggiato Val Kilmer. Io sarei stato Neo e Val Kilmer Morpheus. E così avrei incasinato Matrix. Lo avrei rovinato. In pratica ho fatto un piacere a tutti!

