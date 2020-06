Variety riporta nuovi dettagli e mostra il primo trailer (che potete visionare qui sopra) di ““, il film documentario sull’attentato alla metropolitana di Tokyo del 1995.

Il film è girato e raccontato dalla prospettiva di Atsushi Sakahara, uno dei sopravvissuti dell’attacco alla metropolitana di Tokyo con del gas sarin, avvenuto il 20 marzo del 1995, e cerca di ripercorrere i passi del movimento religioso estremista Aum Shinrikyo, diretto responsabile dell’attentato.

Questo movimento religioso, sebbene abbia cambiato nome per distanziarsi dalla deriva violenta assunta in passato, è ancora attivo a Tokyo e nel mondo e continua a reclutare seguaci; Sakahara, nel suo documentario, cerca di entrare in contatto con uno dei dirigenti attuali del movimento, Hiroshi Araki, cercando di trovare un punto di contatto o parallelismo tra vittima e aggressore.

A due anni di distanza dall’esecuzione di Shōkō Asahara – ex leader del movimento e considerato mandante e responsabile dell’attacco – il film non cerca vendetta o riscatto, anzi, si scopre che la vita di Sakahara e quella di Harashi hanno molti punti in comune e i due iniziano così un viaggio all’insegna della riflessione, regalando un commovente ritratto di umanità.

“Me And The Cult Leader” (precedentemente intitolato “Espiazione“) è prodotto dalla Good People Inc. (trovate il trailer sul loro canale Youtube) e sarà presentato a fine mese nel Regno Unito allo Sheffield International Documentary Festival.

Fonte: Variety